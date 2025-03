Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 69,41 USD.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 69,41 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,47 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 594.027 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 57,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,50 USD an.

Coca-Cola veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. USD gegenüber 10,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.

