Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Das Papier von Coca-Cola legte um 26.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 62,70 EUR. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 62,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.531 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 63,52 EUR markierte der Titel am 16.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,24 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 25.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,68 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 10.491,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10.100,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Coca-Cola am 26.10.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,46 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Erste Schätzungen: Coca-Cola legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com