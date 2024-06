Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Mit einem Wert von 64,08 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 64,08 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 64,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 63,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 401.977 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 64,36 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 19,55 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,72 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,26 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10,99 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,82 USD je Aktie belaufen.

