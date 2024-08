Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Coca-Cola im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 71,52 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 71,52 USD. Bei 71,67 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,41 USD. Bei 71,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 393.938 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,67 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 0,21 Prozent zulegen. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 38,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.07.2024. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

