Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola stabilisiert sich am Mittag

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 53,16 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:04 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 53,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,52 EUR. Bei 53,10 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 53,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.030 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 61,40 EUR erreichte der Titel am 31.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 53,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

LVMH-Aktie, Kering-Aktie, Apple-Aktie & Co. vor goldener Börsenzukunft? Artemis launcht Fonds für starke Verbrauchermarken

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Coca-Cola bedeutet

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus