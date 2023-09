Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 52,76 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 52,76 EUR abwärts. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,69 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,92 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.943 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2022 bei 61,40 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 14,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 52,69 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,13 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.966,00 USD – ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.302,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

