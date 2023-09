Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 55,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 55,90 USD zu. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,27 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 56,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 417.598 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 16,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (54,02 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 3,36 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

