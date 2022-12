Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag auf rotem Terrain

Um 09:22 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 59,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,75 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 59,81 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 26 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 65,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.02.2022 bei 51,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,83 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 11.063,00 USD gegenüber 10.044,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schutz vor Inflation: Zu diesen Strategien rät Börsenlegende Warren Buffett

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com