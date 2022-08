Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittag um Nulllinie

Die Coca-Cola-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 62,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 63,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 62,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,05 EUR. Bisher wurden heute 1.767 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 3,55 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 39,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,50 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2022 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.325,00 USD – ein Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.100,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Position um über 150 % aufgestockt: So investiert Ray Dalio im zweiten Quartal 2022

Coca-Cola-Aktie, Pepsi-Aktie & Co: Bei welchen Aktien es jetzt richtig prickelt

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com