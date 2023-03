Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:02 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 56,91 EUR. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.641 Coca-Cola-Aktien.

Am 27.08.2022 markierte das Papier bei 65,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 12,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.02.2023 bei 54,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 4,31 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 14.02.2023. In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10.100,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.470,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert. Coca-Cola dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

