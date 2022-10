Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 61,06 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.661 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 65,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2022). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 6,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,11 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent auf 11.063,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

