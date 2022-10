Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Vormittag vor

Das Papier von Coca-Cola legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 61,28 EUR. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,28 EUR. Mit einem Wert von 61,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.728 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2022 auf bis zu 65,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 5,95 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 46,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2021). Mit einem Kursverlust von 32,58 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.063,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

