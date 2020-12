Boeing-Aktie vorbörslich im Plus: FAA weist auf Risiken bei Lande-Automatik von Boeing 787 hin

Die für die Flugsicherheit zuständige US-Behörde FAA verabschiedete eine neue Cockpit-Anweisung, die in zwei Wochen in Kraft treten soll und Boeing -Piloten verpflichtet, einzugreifen und Landeanflüge dann abzubrechen, wenn die Automatik an Bord das Flugzeug nicht sauber auf die Navigationshilfen am Boden ausrichtet.

Laut Federal Aviation Administration (FAA) könnte es ohne manuellen Eingriff unter Umständen zu einer Landung an falscher Stelle kommen, ohne dass das System den Piloten warnt. Aufgrund der möglichen schwerwiegenden Folgen für die Sicherheit verfügte die FAA die Regel, ohne Drittparteien eine Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.

Die Anordnung gilt zunächst für mehr als 140 in den USA registrierte Jets. Es ist damit zu rechnen, dass sie letztlich für hunderte weitere Maschinen verpflichtend wird.

Vorbörslich steigt die Boeing-Aktie an der NYSE um 0,51 Prozent auf 214,00 Dollar.

