Coinbase Aktie News: Coinbase bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 120,32 EUR

-3,59% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,7 Prozent auf 122,38 EUR zu. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,38 EUR an. Bei 122,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 31 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.05.2022 bei 106,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 14,59 Prozent Luft nach unten.

Am 24.02.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.498,46 USD – das entspricht einem Zuwachs von 327,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 585,10 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Coinbase am 10.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Coinbase rechnen Experten am 10.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Beta-Version: Coinbase öffnet NFT-Marktplatz für ausgewählte Kunden

Nach weniger als zwei Jahren: Binance.US verlässt Blockchain Association wegen unterschiedlicher Werte und Ziele

Coinbase wohl in Gesprächen zur Übernahme der türkischen Krypto-Börse BtcTurk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com