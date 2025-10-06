DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.961 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
So bewegt sich Coinbase

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zeigt sich am Abend gestärkt

06.10.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 383,65 USD.

Coinbase
327,80 EUR
Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 383,65 USD. Bei 392,56 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 390,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.407.562 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Mit einem Zuwachs von 15,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 62,83 Prozent sinken.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,84 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

