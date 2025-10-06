Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 385,20 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 385,20 USD zu. Bei 392,56 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 390,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 515.368 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 13,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 7,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

