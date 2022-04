Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Coinbase 154,96 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 154,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 155,00 EUR. Mit einem Wert von 152,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.705 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.05.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 585,10 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 76,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,50 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit der Präsentation der Q1 2022-Finanzergebnisse von Coinbase rechnen Experten am 12.05.2022.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 2,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Coinbase greift offenbar nach brasilianischer Muttergesellschaft von Mercado Bitcoin

Bored Ape Yacht Club erhält Millionenfinanzierung für ein NFT-Metaverse

Shortseller Jim Chanos wettet gegen Coinbase-Aktie: Konkurrenzdruck und hohe Bewertung könnte Coinbase 2022 Gewinne verhageln

