Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 372,23 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 372,23 USD ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 363,19 USD ein. Bei 387,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.474.374 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 444,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 161,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,84 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen