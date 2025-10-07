Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Coinbase

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 380,43 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 380,43 USD nach. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 378,31 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 387,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ 319.354 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 62,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 2,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,84 USD fest.

