Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 307,95 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 307,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 307,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 311,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 378.414 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 30,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 53,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie verdient. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,51 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

