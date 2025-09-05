Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 300,97 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 300,97 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 302,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 388.173 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 47,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

