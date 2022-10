Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 68,16 EUR

Der Coinbase-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 68,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 68,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.710 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 78,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 09.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 808,33 USD in den Büchern – ein Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.227,96 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Coinbase am 03.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,539 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

