Blick auf Coinbase-Kurs

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verbilligt sich am Abend

13.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 355,22 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
309,40 EUR 0,35 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 355,22 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 343,88 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 364,79 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.736.446 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 25,16 Prozent zulegen. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 59,86 Prozent wieder erreichen.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 USD, nach 0,14 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,43 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,80 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

