Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 248,89 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 248,89 USD zu. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 250,11 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 246,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 239.909 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,33 USD erreichte der Titel am 26.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.06.2023 Kursverluste bis auf 50,93 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 79,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 02.05.2024 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -0,34 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772,53 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 201,18 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 7,27 USD je Aktie aus.

