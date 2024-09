Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 162,58 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 162,58 USD zu. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,70 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 164,14 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 170.752 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,33 USD) erklomm das Papier am 26.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 42,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,65 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 57,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Coinbase gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 101,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 707,91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 5,67 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So kann man aus einem Bitcoin-Crash Gewinn schlagen

Bessere Handelskonditionen: So will das Bitcoin Lightning-Netzwerk den Kryptohandel attraktiver gestalten

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.