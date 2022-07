Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Mittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel Coinbase 71,60 EUR

Die Aktie verlor um 21.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 70,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 69,82 EUR. Bei 70,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 7.654 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Mit Abgaben von 79,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 10.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.166,44 USD in den Büchern – ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.801,11 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 08.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -7,761 USD je Aktie aus.

