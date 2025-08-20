Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 303,01 USD nach.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 303,01 USD abwärts. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 299,60 USD ab. Bei 301,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 263.991 Coinbase-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 52,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,51 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt