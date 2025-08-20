DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs aktuell

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

21.08.25 16:11 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 303,01 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
260,55 EUR 0,40 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 303,01 USD abwärts. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 299,60 USD ab. Bei 301,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 263.991 Coinbase-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 52,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,51 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung