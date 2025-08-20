Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 301,92 USD.

Die Coinbase-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 301,92 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 302,50 USD. Bei 300,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 203.244 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 32,09 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 111,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 7,62 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt