Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 247,46 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 249,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 385.790 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,66 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (142,59 USD). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 42,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 8,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

