Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 67,19 EUR. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 67,00 EUR. Mit einem Wert von 67,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.065 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,90 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,50 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 70,10 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,72 Prozent auf 808,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.227,96 USD gelegen.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -11,612 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen

Coinbase-CEO: Stablecoins der Zukunft werden an Verbraucherpreisindex gekoppelt sein - und nicht mehr an Fiatwährungen

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

