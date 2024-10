Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 210,80 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 210,80 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 210,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 288.129 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 283,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,43 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 66,59 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 707,91 Mio. USD eingefahren.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2024 5,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Vom Bitcoin-Investor zum Milliardär: Die Auswirkungen der Krypto-Rally

So kann man aus einem Bitcoin-Crash Gewinn schlagen