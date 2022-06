Coinbase Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Coinbase

Aktien in diesem Artikel Coinbase 45,66 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 5,4 Prozent auf 46,00 EUR. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 612 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 85,56 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 16,46 Prozent Luft nach unten.

Am 10.05.2022 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,98 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.166,44 USD im Vergleich zu 1.801,11 USD im Vorjahresquartal.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,482 USD je Coinbase-Aktie stehen.

