Coinbase Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Coinbase

Der Coinbase-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 8,1 Prozent auf 63,01 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,01 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,01 EUR.

Bei 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,76 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coinbase gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,42 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,72 Prozent auf 808,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.227,96 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,555 USD einfahren.

