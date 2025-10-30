Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 338,69 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 338,69 USD. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 334,18 USD. Mit einem Wert von 343,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 627.907 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 23,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Mit Abgaben von 57,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 8,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

