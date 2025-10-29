DAX24.126 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,27 +1,3%Gold3.998 +1,5%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochnachmittag in Rot

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 348,68 USD.

Das Papier von Coinbase befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 348,68 USD ab. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 347,04 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 357,10 USD. Zuletzt wechselten 450.266 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,51 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 144,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

