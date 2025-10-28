DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Aktienkurs aktuell

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Abend ab

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 355,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
305,80 EUR -4,15 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 355,54 USD ab. Bei 354,51 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 363,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 948.253 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 149,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 109,61 Prozent gesteigert.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

