Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 360,84 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 360,84 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 359,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 363,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 522.205 Coinbase-Aktien.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 23,21 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,49 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,43 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,13 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

