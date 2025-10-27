Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase reagiert am Abend positiv

Coinbase im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 367,86 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 367,86 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 373,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 362,82 USD. Zuletzt wechselten 1.612.475 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 17,26 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 8,16 USD im Jahr 2025 aus.

