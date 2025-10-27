DAX24.296 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.584 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.988 -2,2%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase macht am Nachmittag Boden gut

27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 360,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
315,80 EUR 10,90 EUR 3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 360,25 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 363,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 362,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 710.175 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,16 USD fest.

Redaktion finanzen.net

