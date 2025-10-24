Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase steigt am Freitagnachmittag stark

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 344,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 344,50 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 344,60 USD an. Bei 334,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 698.278 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 29,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (142,59 USD). Mit einem Kursverlust von 58,61 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 7,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

