Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Coinbase am Abend

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 8,8 Prozent auf 351,30 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,8 Prozent auf 351,30 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 352,06 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 334,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.077.623 Coinbase-Aktien.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 26,56 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 146,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet