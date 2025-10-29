Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verteidigt Stellung am Abend

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coinbase zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 355,00 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 355,00 USD. Bei 360,00 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,33 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.165.434 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,24 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Mrd. USD im Vergleich zu 1,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 8,13 USD im Jahr 2025 aus.

