Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 24,09 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 24,09 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 24,18 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.962.085 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,57 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,12 EUR am 10.08.2024. Mit einem Kursverlust von 49,71 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,839 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,34 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

