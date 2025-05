Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 26,10 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 26,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 25,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 800.396 Commerzbank-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,879 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

