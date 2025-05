Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 23,94 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 23,94 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,56 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.337.953 Commerzbank-Aktien.

Bei 25,19 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,839 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,34 EUR.

Am 31.01.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

