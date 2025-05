Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit Einbußen

Commerzbank im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,48 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,48 EUR ab. Bei 25,38 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 908.371 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 26,23 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,45 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,878 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,25 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

