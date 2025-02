Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 19,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 19,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 19,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,50 EUR. Bisher wurden heute 7.538.218 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 0,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,01 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,758 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,79 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 31.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 60,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2025 veröffentlicht. Am 13.05.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ING bestätigt Standorttreue: Direktbank bleibt in Frankfurt - Aktie gewinnt

Commerzbank-Aktie dennoch fester: Commerzbank will offenbar bis zu 4.000 Stellen abbauen