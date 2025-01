Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Commerzbank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,91 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Commerzbank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,91 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 17,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 17,76 EUR. Bei 17,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.155.850 Stück.

Am 20.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,535 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,30 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.02.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

