Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 23,67 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 23,67 EUR zu. Bei 23,73 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.177.806 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 25,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 20,34 EUR.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,32 EUR je Aktie.

