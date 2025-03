Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Commerzbank

Commerzbank im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 23,28 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 23,28 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 22,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.733.049 Commerzbank-Aktien.

Bei 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,34 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Commerzbank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

